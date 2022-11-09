تقارير: ساديو ماني يغيب عن كأس العالم 2022

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن ساديو ماني، قائد منتخب السنغال ونجم فريق بايرن ميونخ الألماني، لن يتمكن من المشاركة مع بلاده في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

وكان ساديو ماني قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع البايرن في الفوز (6-1) على فيردر بريمن في الجولة الـ14 من الدوري الألماني مساء أمس الثلاثاء.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن ماني (30 عاما) يعاني من إصابة في أحد الأوتار ومن المتوقع أن يغيب لعدة أسابيع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يعلن أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، عن القائمة النهائية المشاركة في مونديال قطر 2022 يوم الجمعة المقبل.

يشار إلى أن منتخب السنغال ينافس في المجموعة الأولى في كأس العالم 2022، بجوار منتخبات قطر وهولندا والإكوادور.