شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة غياب محمود متولي عن الأهلي بعد إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها محمود متولي مدافع الأهلي إصابته بتمزق في العضلة الخلفية ، بعد الإصابة التي تعرض لها في صفوف منتخب مصر وتسببت في رحيله عن معسكر الفراعنة في تجمعه الحالي استعداد لخوض مباراته الودية ضد بلجيكا.

ويغيب محمود متولي عن الأهلي لمدة 4 أسابيع بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، وحاجته لإجراء برنامج علاجي لمدة شهر كامل قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وحرص أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، على التواصل مع محمود متولى مدافع الفريق بعد استبعاده من صفوف منتخب مصر، ومن المقرر أن يضع أبو عبلة برنامج تأهيل متولى تمهيداً لتنفيذه والعودة للملاعب سريعاً.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها محمود متولى، لاعب منتخب مصر، إصابته بشد فى العضلة الخلفية بعد شعوره بآلام فى العضلة، ليتم استبعاد متولى من معسكر المنتخب، وعدم لحاقه بودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجارى.