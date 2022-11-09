شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز أيمن أشرف لحل أزمة إصابات "خط الدفاع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، لاعبه أيمن أشرف مدافع الفريق لحل أزمة الإصابات التي ضربت خط دفاع المارد الأحمر خلال فترة توقف الدوري.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمود متولي، مدافع الفريق الاحمر إصابته بشد في العضلة الخلفية بعد شعوره بآلام في العضلة، ليتم استبعاد متولي من معسكر المنتخب، وعدم لحاقه بودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري.

وعلى نفس الوتيرة أجرى محمد ‏عبد المنعم مدافع الأهلى جراحة «إصلاح اعوجاج وكسر فى الأنف» تحت إشراف ‏أحد الأساتذة المتخصصين فى جراحة الوجه والفكين.‏

كما يعانى ياسر إبراهيم مدافع الاهلى من الاجهاد الامر الذى تعذر معه ضمه لصفوف منتخب مصر بديلا لمحمود متولى.

فيما تعافى رامكي ربيعة من الإصابة بآلام في عضلات البطن وانتظم في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل تدريجي قبل حصول الفريق الأحمر على راحة.

ونجح متولي وعبد المنعم في التسلل لحسابات السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى بعدما خاضا معه فترة الإعداد واعتمد عليهم في المواجهات الودية استعدادا للموسم الجديد، حتى أصبح الثنائى الاساسى بالفريق الأحمر في واحدة من المفاجآت غير المتوقعة للجماهير الحمراء.

وستكون أول مباراة رسمية للأهلي بعد نهاية التوقف الدولي يوم 27 نوفمبر الجاري أمام المقاولون العرب في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وتوقف الدوري المصري في الفترة الحالية بسبب استضافة مصر لقمة المناخ بالإضافة لفترة التوقف الدولي التي تسبق كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر.