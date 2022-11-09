شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى شباب الإسماعيلى يغيب عن التدريبات بسبب الإصابة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب الثنائى عبد الله السعيد وعبد الله محمد ثنائي فريق الإسماعيلي للشباب مواليد 2001 عن تدريبات الفريق الأول بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعبان في مباراة بيراميدز بدوري الجمهورية التي أقيمت اعلى ملعب الأخير بالقاهرة وانتهت بالتعادل السلبي.

وأصيب ” السعيد ” بكدمة فى الكتف بينما تعرض ” عبد الله محمد ” لكدمة قوية فى الركبة، وسيخضع الثنائي لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق تمهيداً لانتظامهما بالتدريبات الجماعية.

والجدير بالذكر أن الثنائي قد سبق تصعيدهما ضمن صفوف الفريق الأول بعد ظهورهما بأداء مميز فى دوري الجمهورية للناشئين وشاركا خلال منافسات الدوري العام فى الموسم المنقضي.

وكان الدراويش قد فاز على الرباط والأنوار البورسعيدي ومصر للتأمين خلال التجارب الودية ضمن برنامج الإستعداد لاستكمال مشوار الفريق المحلي وخوض النسخة الثانية من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي يستعد فى الوقت الحالي لمواجهة فاركو السكندري والتى تم تحديدها يوم 23 نوفمبر الجاري على ملعب الإسكندرية فى تمام الساعة الخامسة مساءً.