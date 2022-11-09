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محمد يوسف يطلب وديتين للطلائع فى معسكر الإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - طلب محمد يوسف المدير الفني لفريق طلائع الجيش خوض مباراتين وديتين في معسكر الإسكندرية المقرر إنطلاقه السبت المقبل ولمدة أسبوع لتجهيز لاعبيه الأساسين والبدلاء لإستئناف مباريات الدوري الممتاز.

 

وأعلن نادي طلائع الجيش، بشكل رسمي، التعاقد مع محمد يوسف لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا لعلاء عبد العال.

 

وأكمل يوسف إجراءات تعاقده مع النادي بعد توقيعه على العقود خلال جلسة جمعته بالعميد أيمن سعيد المشرف العام على الكرة بنادي الطلائع.

 

وكان علاء عبد العال قد تقدم باعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الممتاز بنتيجة 3-1.

 

وتنتظر طلائع الجيش مباراة صعبة مع الأهلى فى الثانى من ديسمبر المقبل بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، ويليها مواجهة صعبة أيضاً مع الزمالك فى السابع من ديسمبر المقبل بالأسبوع السادس للمسابقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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