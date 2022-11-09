شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ينتظر عودة مصيلحى من اليونان لحل أزمة حسام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الاتحاد السكندرى عودة محمد مصيلحى رئيس النادى من اليونان لعرض عليه ملف حسام عاشور وإسدال الستار على الأزمة نهائياَ بعدما أبدى الطرفان ترحيباً بالأمر وتفهما سوء التفاهم الذى حدث بينهما خلال الفترة الماضية.

ويتواجد محمد مصيلحى، حالياً باليونان حيث عقد رئيس نادى أولمبياكوس اليوناني، اجتماعاً لبحث سُبل التعاون المشترك بين الناديين، يُتيح تبادل الخبرات وإقامة المعسكرات خلال الفترة القادمة، بما يعود بالنفع والفائدة على الناديين العريقين.

من جانبه قال محمد عمر، المدير الرياضى للاتحاد السكندرى، إنه تواصل مع حسام عاشور، لاعب الفريق السابق، خلال الأسبوع الماضى، من أجل تقريب وجهات النظر مع اللاعب ومجلس الإدارة، برئاسة محمد مصيلحى، بشأن الأزمة التي أثيرت خلال الفترة الماضية والمتعلقة بشكوى اللاعب للنادى في اتحاد الكرة بسبب المستحقات المالية.

وأضاف عمر، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن حسام عاشور من اللاعبين الذين يتميزون بالأخلاق العالية، لافتا إلى أنه قام بتدريبه خلال فترة تواجده بالمنتخب العسكرى، موضحا أنه رحب بحل الأزمة وإسدال الستار عليها.

وكشف عمر أنه تواصل مع محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، وأبلغه برغبة حسام عاشور في حل الأزمة، مشيرا إلى أنه وافق على إنهاء الأمور بصفة ودية، مؤكداً في ذات الوقت أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في حل أزمة حسام عاشور.