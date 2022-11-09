شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. دينا مشرف فتاة من ذهب وإحدى علامات تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسرد ”الخليج 365” فى حكاية اليوم قصة نجم صنع تاريخاً حافلاً بالنجاحات وهى دينا مشرف إحدى أهم اللاعبات فى تنس الطاولة، والتى استطاعت أن تصبح أيقونة الذهب المصرية لرياضة تنس الطاولة فى ظل مواصلتها تحقيق الإنجازات على صعيد اللعبة، وآخرها ذهبية بطولة أفريقيا لتنس الطاولة بعد الفوز على مواطنتها يسرا حلمي بنتيجة 4-0 لتفوز بالمركز الأول.

وتعد دينا مشرف مواليد عام 1994، وتنتمى لأسرة رياضية، جدها الدكتور وفيق مشرف الذى تولى رئاسة اتحاد تنس الطاولة، وابنة علاء مشرف بطل اللعبة السابق نائب رئيس الاتحاد الدولى الحالى وزوجته هى شيرين الألفى نجمة الزمالك فى اللعبة، وأخوها أحمد مشرف لاعب تنس طاولة، أما العمة فهى نهال وفيق مشرف إحدى نجمات اللعبة فى تاريخ مصر والعرب وأفريقيا، وهى زوجة أشرف حلمى نجم اللعبة فى مصر وأفريقيا وعالميا وابنته البطلة يسرا أشرف حلمى نجمة النادى الأهلى وبطلة مصر.

وتعد أبرز أرقام دينا مشرف كالتالى:

1 - أحرزت ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت بمدينة تاراجونا الإسبانية عام 2018، وكانت هذه الميدالية هي الوحيدة التي حصدتها البعثة المصرية خلال هذه الدورة.

2- حصلت على ذهبية البطولة العربية في نسختها الـ 27 التي أقيمت بالقاهرة عام 2018.

3- - فازت ببطولة نيجيريا المفتوحة لتنس الطاولة عام 2017.

4 - شاركت صاحبة الـ25 عاما في أولمبياد لندن 2012، وريو دي جانيرو 2016، كما استطاعت حجز مقعد في أولمبياد طوكيو 2021.

5- حصلت على ذهبية أفريقيا 8 مرات مما أهلها للمشاركة في بطولة العالم 8 مرات.

6- حصلت على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب عام 2019 للمرة الثانية بعد أن فازت بها لأول مرة عام 2015 بالكونغو.

7- وهى أول لاعبة مصرية تدخل ضمن قائمة أفضل 50 لاعبة على العالم.

8- كما أنها من أوائل اللاعبات المصريات اللاتى احترفن تنس الطاولة، إذ بدأت دينا مشرف، مسيرة الاحتراف بتركيا.

9- سرعان ما انضمت إلى المنتخب الوطني وشاركت في العديد من المباريات على المستوى العربي والأفريقي والدولي.