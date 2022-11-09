شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يبحث عن الفوز الرابع فى مسيرته بالكونفدرالية أمام أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء يستضيف فريق فيوتشر نظيره أول أغسطس الأنجولى، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث فيوتشر عن تأشيرة التأهل فى البطولة، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت بأنجولا بالتعادل الإيجابة بين الفريقين بهدف لمثله.

ويكفى فريق فيوتشر التعادل السلبى لحسم تأشيرة التأهل ليحقق إنجازاً هو الأول فى مسيرته، حيث تعد هذه المشاركة الأولى لفيوتشر فى البطولات الأفريقية، بعدما قدم أداءً مميزاً فى أول مواسمه بالدورى المصرى الممتاز بالموسم الماضى، وأنهى المسابقة محتلاً المركز الخامس.

وجاءت نتائج فيوتشر في الكونفدرالية كالتالى:

دور الـ 64

ـ التعادل سلبياً مع بول الأوغندى فى مباراة الذهاب

ـ الفوز على بول الأوغندى فى مباراة الإياب 1/0

دور الـ 32 الأول

ـ الفوز على كالون السيراليونى فى مباراة الذهاب 2/0

ـ الفوز على كالون السيراليونى فى مباراة الإياب 4/0

دور الـ 32 التكميلى

ـ التعادل فى مباراة الذهاب مع أول أغسطس 1/1

ـ سجل لاعبو فيوتشر 8 أهداف واستقبلت شباكهم هدفا واحدا