شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد لاعبيه المصابين.. واستمرار غياب قلبى الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الأهلى، خلال فترة توقف الدورى الحالية، جهود بعض اللاعبين المصابين، الذين غابوا عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية، ولا يتبقى فى قائمة المصابين سوى الثنائى محمد عبد المنعم ومحمود متولى المنضم حديثا لقائمة المصابين بالأهلى بعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية.

واستعاد الأهلى جهود المالى أليود يانج الذى شارك فى تدريبات فريقه الجماعية بشكل تدريجى، وكذلك الثنائي عمرو السولية ورامي ربيعة اللذين انتظما في التدريبات الجماعية بعد تعافي الأول من شد في العضلة الأمامية والثاني من التهاب فى عضلات البطن.

كما سبق واستعاد الأهلي جهود كل من علي معلول وحسين الشحات وبرونو سافيو بعد تعافيهم من الإصابة بنزلة برد خلال الأيام الماضية.

ويبدأ الأهلي فترة الراحة التي يحصل عليها اللاعبون اليوم الأربعاء ولمدة 5 أيام قبل استئناف تحضيراته لاستكمال منافسات الموسم الجديد يوم 14 نوفمبر الجاري.