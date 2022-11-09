شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سيف المبارزة سيدات تطير إلى أستونيا استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة سيدات مطار القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، متجهة إلى عاصمة أستونيا تالين.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة فى بطولة كأس العالم للسلاح، والمقرر إقامتها فى أستونيا خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجارى.

ودخل المنتخب المصرى فى معسكر مغلق بالمركز الأوليمبى بالمعادي خلال الأسبوع الماضي من أجل الاستعدادات للسفر لخوض بطولة كأس العالم، وذلك تحت إشراف المدرب العام خالد يوسف بوهديمة، والدكتور شريف محمود.

وضمت قائمة المنتخب المصري المشارك في البطولة كل من: ناردين إيهاب وشيرويت جابر ولمى ياسر وآية شريف، والمدرب خالد يوسف بوهديمة.

وتقام منافسات الفردى على مدار يومين 11 و12 نوفمبر، حيث يقام فى اليوم الأول دور المجموعات والأدوار غير الرئيسية وفى اليوم التالى تبدأ فعاليات الدور الرئيسي بداية من دور الـ 64 حتى النهائي، وفي اليوم 13 نوفمبر تقام منافسات الفرق.