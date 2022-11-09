شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يستغل فترة التوقف الدولى لتجهيز صلاح محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل أحمد سامى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيرامكيا فترة التوقف الدولى الحالية لتجهيز صلاح محسن للمشاركة فى المباريات بشكل تدريجى، خصوصاً بعد الإصابة التى تعرض لها مؤخراً ومنعته من المشاركة فى مباراة البنك الأهلى الأخيرة، بالجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى وانتهت بخسارة سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويضع أحمد سامى برنامجا تدريبيا خاصا ومكثفا لـ صلاح محسن، خصوصا أن اللاعب ليس في كامل جاهزيته الفنية، بعد انضمامه لـ سيراميكا في وقت متأخر من الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك من خلال جرعات تدريبية، خاصة أنه يؤمن بقدراته الفنية والبدنية، ويرى أنه لم يحصل على فرصته بالشكل الأمثل خلال الفترة الماضية.

وعقد سامى جلسة مع صلاح محسن، طالبه فيها بضرورة بذل أقصى جهده في التدريبات من أجل استعادة مستواه المعهود، مؤكدا له أنه من أفضل المهاجمين في الدوري حتى يقدم أفضل ما لديه ومن ثم العودة إلى المنتخب الوطنى مرة أخرى.

ودفع سامى بصلاح محسن بديلاً فى الجولة الأولى أمام المصرى البوسعيدى، وانتهت بفوز سيراميكا بثلاثية نظيفة ونفس الحال في الجولة الثانية من الدورى المصرى أمام الممتاز، حيث شارك اللاعب بديلاً أمام الزمالك في اللقاء الذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة، قبل أن يستبعده أمام البنك الأهلى في الجولة الثالثة بسبب الإصابة.