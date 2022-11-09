شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسابق الزمن لسداد مستحقات الزمورى بعد قرار فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو النادى الإسماعيلى الزمن لتسديد مستحقات التونسى نور الزمان الزموري مدافع الفريق، بعدما تلقى النادى الأصفر إخطاراً من الاتحاد الدولى فيفا بضرورة تسديد مستحقات المدافع التونسى خلال 10 أيام بعدما تقدم وكيل أعمال اللاعب بشكوى رسمية للفيفا فى هذا الشأن.

ولم يشارك نور الزمان الزمورى فى أى مباراة مع الإسماعيلى هذا الموسم بعدما تم التعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان نور الزمان الزمورى قد خاض تدريبات إضافية فى الأيام الماضية بناءً على تعليمات مدربه الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، منها الجرى حول الملعب لزيادة اللياقة البدنية بجانب التسديد على المرمى من مسافات بعيدة ضمن خطة تجهيزه للمشاركة مع الدراويش فى المباريات عقب انتهاء فترة توقف الدورى.

وكان الدراويش قد فاز على الرباط والأنوار البورسعيدى ومصر للتأمين خلال التجارب الودية ضمن برنامج الاستعداد لاستكمال مشوار الفريق المحلى وخوض النسخة الثانية من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجدير بالذكر أن الإسماعيلى يستعد فى الوقت الحالى لمواجهة فاركو السكندري، والتى تم تحديدها يوم 23 نوفمبر الجاري على ملعب الإسكندرية فى تمام الساعة الخامسة مساءً.