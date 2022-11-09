رابطة الأندية تُعلن مواجهات الدور التمهيدي من كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، نتائج قرعة الدور التمهيدي من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي عن مواجهة فريق أسوان لنظيره غزل المحلة، على أن يواجه نادي الداخلية نظيره حرس الحدود.

ومن المقرر أن تقام مواجهتي الدور التمهيدي من كأس رابطة الأندية، يوم 19 نوفمبر الجاري.

وتقام مباراة أسوان أمام غزل المحلة يوم السبت 19 نوفمبر على ملعب أسوان في تمام الساعة الثالثة عصراً.

بينما تقام مباراة الداخلية أمام حرس الحدود يوم السبت 19 نوفمبر على ملعب السويس الجديد في تمام الساعة السادسة مساءً.