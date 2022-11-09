أول تعليق من رئيس السنغال على إصابة ساديو ماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تمنى ماكي سال رئيس دولة السنغال، الشفاء العاجل للنجم ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ الألماني، بعد إصابته.

وتعرض ماني للإصابة خلال مباراة بايرن ميونيخ وفيردر بريمن، أمس الثلاثاء، في الدوري الألماني، والتي غادرها في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.

وكتب رئيس السنغال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ساديو، أتمنى لك الشفاء العاجل من إصابتك في مباراة بايرن وفيردر بريمن".

واختتم: "كما قلت لك: ساديو، قلب الأسد! كل قلبي معك!".

جدير بالذكر، أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية أشارت إلى أن ماني سيغيب عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة التي تعرض لها.