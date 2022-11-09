تقارير: غياب ساديو ماني عن كأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت تقارير صحفية أن ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، لن يتمكن من المشاركة مع بلاده في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

وتعرض ماني، نجم بايرن ميونخ، لإصابة أثناء مشاركته مع الفريق في الفوز (6-1) على فيردر بريمن في الجولة الـ14 من الدوري الألماني مساء أمس الثلاثاء.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن ماني (30 عاما) يعاني من إصابة في أحد الأوتار ومن المتوقع أن يغيب لعدة أسابيع.



ومن المقرر أن يعلن أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، عن القائمة النهائية المشاركة في مونديال قطر 2022 يوم الجمعة المقبل.

جدير بالذكر أن المنتخب السنغالي ينافس في المجموعة الأولى في كأس العالم 2022، بجوار منتخبات قطر وهولندا والإكوادور.