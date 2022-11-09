بعد الانضمام لمعسكر المنتخب.. خالد صبحي لمصراوي: أريد التواجد باستمرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

أعرب خالد صبحي لاعب الاتحاد السكندري، عن سعادته بالإنضمام إلى صفوف منتخب مصر، مشيراً إلى أنه يرغب في التواجد باستمرار في صفوف المنتخب الوطني.

وقال صبحي في تصريحات خاصة لمصراوي: "كنت من ناشئين النادي الإسماعيلي، وتم تصعيدي للفريق الأول، لعبت وقتها مباراتين في الدوري الممتاز، وكان يدربني ريكاردو وتم تسجيلي في قائمة أفريقيا ولكني لم ألعب".

وأضاف: "عند قدوم ميدو لتدريب الإسماعيلي، خرجت للإعارة أنا وشكري نجيب إلى نادي أسوان، ولكن لم ألعب كثيراً، وعدت مرة أخرى للإسماعيلي ولكني رحلت في صفقة انتقال حر وكان هذا الأمر قبل غلق القيد بيوم، وكان هذه من اسوأ السنوات التي مرت عليّ".

وتابع: "خالد القماش كان مديراً فنياً للإسماعيلي وهو صاحب قرار رحيلي عن الفريق، وكان لدي العديد من العروض ولكن قرار الفريق برحيلي قبل غلق القيد، كان له الدور في عدم الانضمام لفريق في الدوري الممتاز".

وأكمل لاعب الاتحاد السكندري: "من اليأس قمت بالانضمام لفريق القناة في الدرجة الثانية على الرغم من امتلاكي عدة عروض في القاهرة، ولكني فضلت البقاء في الإسماعيلية".

وواصل: "لعبت في نادي القناة لمدة موسم، وبعد ذلك انتقلت لفريق الجونة وصعدت معهم إلى الدوري الممتاز، ولعب معهم لمدة موسمين في الدوري الممتاز، وبعد ذلك انضممت لمدة موسمين في سيراميكا كليوباترا وانضممت هذا الموسم لنادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة".

وأضاف: "هذه هي المرة الأولى التي انضم فيها لمنتخب مصر، كنت ألعب في منتخب الناشئين مع علاء ميهوب، في البداية كنت انتظر أن أتواجد في قائمة المنتخب، ومحمد مصيلحي أبلغني أن مدير المنتخب سيتواصل معي".

وتابع: "مثلي الأعلى في الدوري المصري هو أحمد حجازي، وكان يتم تشبيهي به في الإسماعيلي، أنا أحبه وأحب طريقة لعبه، ومثلي الأعلى خارج مصر هو باولو مالديني وسيرجيو راموس"

واختتم صبحي: "طموحي مع المنتخب هو الاستمرار بصورة دائمة، وألا تكون مرة وحيدة فقط، وأريد التواجد باستمرار والفوز بأمم أفريقيا وأن نصل إلى كأس العالم".