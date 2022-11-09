شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة فيوتشر وأول أغسطس فى الكونفدرالية اليوم الأربعاء 9_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر إف سي، لمواصلة مشواره ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

كما يخوض فيوتشر مباراته أمام أول أغسطس الأنجولي في إياب دور الـ32 الثاني ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف فريق فيوتشر بطل أنجولا بعد ما انتهت مباراة الذهاب على ملعب 11 نوفمبر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

◄ ما هو موعد مباراة فيوتشر وأول أغسطس اليوم في الكونفدرالية؟



ومن المقرر أن تنطلق مباراة فيوتشر وبريميرو دي أوجوستو اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.



ومن المنتظر أن تذاع المباراة المقرر إقامتها في مصر، عبر فضائية أون تايم سبورتس 1.