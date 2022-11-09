السنغال تحبس أنفاسها.. بايرن ميونخ يكشف طبيعة إصابة ساديو ماني وموقفه من كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الجهاز الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، عن طبيعة إصابة المهاجم السنغالي ساديو ماني، خلال مواجهة فريقه أمام فيردر بريمن، والتي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الألماني.

وكان ساديو ماني قد تعرض للإصابة في الدقيقة 20 من مباراة فريقه أمام فيردر بريمن، مما اضطر المدرب ناجلسمان لاستبداله بزميله ليروي ساني.

وقال دينو توبمولر، المدرب المساعد لبايرن ميونخ، في تصريحات للصحفيين، إن الإصابة التي تعرض لها ساديو ماني "ليست خطيرة" وسيكون جاهزاً لكأس العالم في قطر.

وأوضح توبمولر: "ماني تلقى ضربة في الساق أدت إلى ألم بسيط في الأعصاب. الإصابة ليست خطيرة ومشاركته في كأس العالم لن تكون محل شكوك".

وفي وقت سابق، قال يوليان ناجلسمان المدير الفني للبايرن قد صرح بأن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين سيخضع لفحوصات.

وأضاف ناجلسمان: "لا يمكنني قول أي شيء بالتأكيد، تلقى ضربة في الساق، في مكان يمتد تأثيره إلى العضلات".

وتابع "أعتقد أنه يجب أن يخضع لكشف بالأشعة لمعرفة مدى حجم الإصابة لأن هذا المكان يمكن أن يُكسر بسهولة، أتمنى ألا تكون إصابة خطيرة لكن لا يمكنني قول أي شيء".

وسيقود ساديو ماني آمال منتخب بلاده السنغال في كأس العالم، حيث يلعب في المجموعة الأولى بجانب هولندا وقطر والإكوادور.

ومكن المقرر ان يبدأ منتخب السنغال مشواره في المونديال بملاقاة هولندا في الـ21 من الشهر الجاري.