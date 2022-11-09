شكرا لقرائتكم خبر عن أجانب الزمالك يغادرون القاهرة خلال ساعات.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد أجانب الزمالك لمغادرة القاهرة خلال ساعات والسفر إلى بلادهم من أجل التقاط الأنفاس واستغلال فترة توقف الدورى للاطمئنان على أسرهم، وهم التونسى حمزة المثلوثي، المغربي زكريا الوردى، السنغالي إبراهيمنا نداي، البنينى سامسون أكينيولا، باستثناء التونسى سيف الجزيرى المنضم لمنتخب بلاده استعدادا للمشاركة فى كأس العالم.

وسمح الجهاز الفنى لنادى الزمالك للاعبين الأجانب الذين لم ينضموا لمنتخبات بلادهم بالسفر لقضاء الإجازة مع أسرهم قبل العودة والانتظام فى التدريبات الجماعية، التى من المقرر أن تقام يوم الاثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى استعدادا للفترة المقبلة.

ويركز مسئولو الزمالك على التعاقد مع لاعب أجنبى تحت السن لقيده فى قائمة الفريق بالانتقالات الشتوية المقبلة، لاسيما أن الزمالك يرغب فى التعاقد مع لاعب أجنبى مهاجم لتدعيم هذا المركز بشكل جيد، خاصة أنه ظهر العجز به منذ انطلاق مسابقة الدورى وتعرض البنينى سامسون أكينولا للإصابة التي أبعدته عن المشاركة.

وتوقفت بطولة الدورى المصرى الممتاز بعد مرور 3 جولات فقط على ضربة البداية، وذلك لفترة قد تصل إلى 21 يوما بداية من يوم 3 نوفمبر الجاري حتى يوم 23 من نفس الشهر على أن تستأنف المسابقة بداية من يوم 23 نوفمبر الجاري بمباراة فريق بيراميدز والبنك الأهلى فى الجولة الرابعة والتى ستقام على ملعب الدفاع الجوى.