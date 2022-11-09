شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لمحمود كهربا بالأهلى خلال ساعات للوقوف على حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى محمود كهربا لاعب الأهلى مسحة جديدة، خلال الساعات القادمة، للاطمئنان على حالته الصحية، بعد عزله بقرار من الجهاز الطبى للفريق الأحمر.

وأكد الإعلامى أحمد شوبير إصابة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "الأهلى أخضع كهربا لمسحة وجاءت نتيجتها إيجايبة لتتأكد إصابته بفيروس كورونا".

ويضيف شوبير "الأهلى قرر إبعاد كهربا عن التدريبات ووضعه تحت الملاحظة الطبية فى العزل المنزلى لحين التأكد من سلبية مسحته، موضحاً أن كهربا أجرى 3 مسحات وجاءت كلها إيجابية لتتأكد إصابته بفيروس كورونا".

ويواصل فريق الكرة بالنادى الأهلى تدريباته اليومية استعداداً للارتباطات المقبلة محلياً، ويخوض الفريق اليوم آخر مران له قبل الحصول على إجازة خمسة أيام تبدأ من غد الأربعاء، وتستمر حتى 13 من الشهر ذاته، بعدها يستأنف الفريق تدريباته استعداداً للارتباطات المقبلة وأولها مباراة المقاولون العرب بكأس مصر.