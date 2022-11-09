شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لفيوتشر أمام أول أغسطس فى إياب دور الـ32 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق فيوتشر، فى تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء، مباراة مصيرية، عندما يستضيف نظيره أول أغسطس الأنجولى، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث فيوتشر عن تأشيرة التأهل فى البطولة، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بأنجولا بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

ومن المقرر أن يخوض فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى، سعد سمير، محمود مرعى، جوناثان نجويم، عمر كمال عبد الواحد، محمود رزق، ناصر ماهر، مهند لاشين، أيمن الصفاقسى، كريم نيدفيد، مصطفى البدري.

ويكفي فريق فيوتشر التعادل السلبي لحسم تأشيرة التأهل ليحقق إنجازاً هو الأول في مسيرته، حيث تعد هذه المشاركة الأولى لفيوتشر فى البطولات الأفريقية، بعدما قدم أداءً مميزاً فى أول مواسمه بالدورى المصرى الممتاز بالموسم الماضى، وأنهى المسابقة محتلاً المركز الخامس.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، قد عين طاقم تحكيم إيفوارى لإدارة لقاء فيوتشر وأول أغسطس، واستقر علي ماهر المدير الفنى لفيوتشر على خطة مواجهة بطل أنجولا، والتي ستكون متوازنة بين الدفاع والهجوم، وحذر علي ماهر لاعبي فيوتشر من الاطمئنان إلى نتيجة مباراة الذهاب، خاصة وأن الفريق الأنجولي يمتلك عناصر شابة مميزة.

ومن المقرر أن يستمر على ماهر فى قيادة فيوتشر من خارج الملعب بسبب عدم حصوله حتى الآن على الرخصة التدريبية "A"، حيث أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن إدارة النادي تسعى جاهدة لإنهاء تلك الرخصة في أقرب وقت.