ليفربول يبدأ رحلته في كأس الرابطة الإنجليزية وقمة بين مانشستر سيتي وتشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 9 نوفمبر 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2022 - 2023.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

الدوري الإسباني

ألميريا × خيتافي - الساعة 8 مساء - beIN Sports Connect.

إشبيلية × ريال سوسيداد - الساعة 8 مساء - beIN Sports HD 1.

إسبانيول × فياريال- الساعة 9 مساء - beIN Sports HD 2.

ريال ماريوكا × أتليتكو مدريد- الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي

ساسولو × روما - الساعة 7:30 مساء، على قناة AD SPORTS Premium 1.

ليتشي × أتلاتنا - الساعة 7:30 مساء، - AD SPORTS Premium 1.

فيورنتينا × ساليرنيتانا - الساعة 9:45 مساء - Sky Sport Calcio 1.

تورينو × سامبدوريا - الساعة 9:45 مساء - AD SPORTS Premium 2.

إنتر ميلان × بولونيا - الساعة 9:45 مساء، على قناة AD SPORTS Premium 1.

الدوري الألماني

كولن × باير ليفركوزن - الساعة 7:30 مساء - beIN Sports HD 3.

لايبزيج× فرايبورج - الساعة 9:30 مساء - TOD App - beIN SPORTS.

يونيون برلين × أوجسبورج - الساعة 9:30 مساء - beIN Sports HD 3.

آينتراخت فرانكفورت × هوفنهايم - الساعة 9:30 مساء - beIN Sports HD 4.

شالكه 04 × ماينز 05 - الساعة 9:30 مساء - TOD App - beIN SPORTS.

كأس الرابطة الإنجليزية

أرسنال × برايتون - الساعة 9:45 مساء - Eleven Sport 1 HD Poland.

ليفربول × ديربي كاونتي - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

مانشستر سيتي ×تشيلسي - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium.