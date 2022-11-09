ليفربول يبدأ رحلته في كأس الرابطة الإنجليزية وقمة بين مانشستر سيتي وتشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -
تقام اليوم الأربعاء، الموافق 9 نوفمبر 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2022 - 2023.
ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.
ألميريا × خيتافي - الساعة 8 مساء - beIN Sports Connect.
إشبيلية × ريال سوسيداد - الساعة 8 مساء - beIN Sports HD 1.
إسبانيول × فياريال- الساعة 9 مساء - beIN Sports HD 2.
ريال ماريوكا × أتليتكو مدريد- الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1.
ساسولو × روما - الساعة 7:30 مساء، على قناة AD SPORTS Premium 1.
ليتشي × أتلاتنا - الساعة 7:30 مساء، - AD SPORTS Premium 1.
فيورنتينا × ساليرنيتانا - الساعة 9:45 مساء - Sky Sport Calcio 1.
تورينو × سامبدوريا - الساعة 9:45 مساء - AD SPORTS Premium 2.
إنتر ميلان × بولونيا - الساعة 9:45 مساء، على قناة AD SPORTS Premium 1.
الدوري الألماني
كولن × باير ليفركوزن - الساعة 7:30 مساء - beIN Sports HD 3.
لايبزيج× فرايبورج - الساعة 9:30 مساء - TOD App - beIN SPORTS.
يونيون برلين × أوجسبورج - الساعة 9:30 مساء - beIN Sports HD 3.
آينتراخت فرانكفورت × هوفنهايم - الساعة 9:30 مساء - beIN Sports HD 4.
شالكه 04 × ماينز 05 - الساعة 9:30 مساء - TOD App - beIN SPORTS.
كأس الرابطة الإنجليزية
أرسنال × برايتون - الساعة 9:45 مساء - Eleven Sport 1 HD Poland.
ليفربول × ديربي كاونتي - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium.
مانشستر سيتي ×تشيلسي - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium.