شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ممنوعات فى الأهلى خلال فترة توقف الدورى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى قائمة ممنوعات للاعبيه خلال فترة توقف الدورى الحالية، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن ثلاثة ممنوعات وهى التدريبات الخاصة بدون علم الجهاز الفنى فى فترة الراحة، وكذلك زيادة الوزن بجانب اختراق الإجراءات الاحترازية فى ظل إصابة أكثر من لاعب بنزلة برد شديدة.

وتوقف الدورى المصرى فى الفترة الحالية بسبب استضافة مصر لقمة المناخ بالإضافة لفترة التوقف الدولى التى تسبق كأس العالم 2022 والتى تستضيفها قطر، كما يخوض منتخبنا الوطنى مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجارى.

وطالب كولر من لاعبيه الالتزام خلال فترة الراحة التى حصلوا عليها مؤكداً أن التدريبات الخاصة أمر مرفوض لاسيما إن كانت دون علم الجهاز الفني بشكل يعرض اللاعب للإصابة وغيابه عن الفريق مع عودة المنافسات المحلية، كما طالب المدرب السويسرى من جهازه المعاون مُراقبة أوزان لاعبى الاهلى بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.