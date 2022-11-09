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شكرا لقرائتكم خبر عن التهديد بالرحيل وراء طلب ميكالى رحيل الحضرى عن المنتخب الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الأخيرة أزمة داخل صفوف المنتخب الأوليمبى بين روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب وعصام الحضرى مدرب الحراس، بعد تهديد الأخير بعدم التواجد فى معسكر الفريق المقبل حالة ضم حارسى مرمى فقط فى المعسكر، وهو ما أغضب ميكالى بسبب تهديد مدرب الحراس بعدم التواجد.
وطلب ميكالى من اتحاد الكرة اتخاذ موقف صارم ضد عصام الحضرى وصلت لطلبه رحيل مدرب الحراس والاستعانة باسم جديد.
وأعلن روجيريو ميكالي المدير الفني لقائمة منتخب مصر الأوليمبي، قائمة المنتخب للمعسكر الذى سيقام فى الفترة بين 10 و20 نوفمبر الجارى استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: حمزة علاء، على الجابري
خط الدفاع: محمد أشرف، محمد مغربي، محمد طارق، ياسين السيد، أحمد عيد، محمد سمير
خط الوسط: محمد حسام بيسو، مصطفى سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، محمود جهاد، على زعزع، عبد الغنى محمد، عماد ميهوب، زياد كمال، محمد شحاته، العربي بدر.
خط الهجوم: عبد الرحمن عاطف أجويرو، حسام أشرف، اسامة فيصل.