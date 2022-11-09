شكرا لقرائتكم خبر عن التهديد بالرحيل وراء طلب ميكالى رحيل الحضرى عن المنتخب الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الأخيرة أزمة داخل صفوف المنتخب الأوليمبى بين روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب وعصام الحضرى مدرب الحراس، بعد تهديد الأخير بعدم التواجد فى معسكر الفريق المقبل حالة ضم حارسى مرمى فقط فى المعسكر، وهو ما أغضب ميكالى بسبب تهديد مدرب الحراس بعدم التواجد.

وطلب ميكالى من اتحاد الكرة اتخاذ موقف صارم ضد عصام الحضرى وصلت لطلبه رحيل مدرب الحراس والاستعانة باسم جديد.