شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار فيوتشر فى الكونفدرالية قبل إياب دور الـ32 أمام أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر تحدياً جديداً عندما يقود فريقه فى إياب دور الـ32 التكميلى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمام فريق أول أغسطس الأنجولى، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين فى السادسة مساء الأربعاء على استاد السلام.

وحقق فريق فيوتشر نتائج مميزة بالبطولة على الرغم من أن هذه المشاركة تعد الأولى لفيوتشر فى البطولات الأفريقية.

وجاءت نتيائج فيوتشر فى الكونفدرالية كالتالى:

دور الـ64

ـ التعادل سلبياً مع بول الأوغندى فى مباراة الذهاب

ـ الفوز على بول الأوغندى فى مباراة الإياب 1/0

دور الـ32 الأول

ـ الفوز على كالون السيراليونى فى مباراة الذهاب 2/0

ـ الفوز على كالون السيراليونى فى مباراة الإياب 4/0

دور الـ32 التكميلى

ـ التعادل فى مباراة الذهاب مع أول أغسطس 1/1

ـ سجل لاعبو فيوتشر 8 أهداف وتقبلت شباكهم هدفا واحدا