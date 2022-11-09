شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام ياسر إبراهيم مع الأهلى قبل تعذر انضمامه للفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعذر انضمام ياسر إبراهيم لاعب الأهلى إلى معسكر المنتخب الوطنى بسبب شعور اللاعب بحالة من الإجهاد، وتواصل مسئولو الأهلى مع مسئولى المنتخب الوطنى عقب انتهاء مران الأهلى وتم الاتفاق على عدم الاستعانة باللاعب فى المعسكر الحالى بسبب الإجهاد.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا قد قرر استدعاء ياسر إبراهيم مدافع الأهلى لمعسكر الفريق القومى المقام حاليًا بالقاهرة، فى إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجارى، بعد أن أثبتت الأشعة إصابة محمود متولى مدافع الأهلى بشد فى العضلة الخلفية استدعت خروجه من معسكر المنتخب.

وبعد قرار فيتوريا تعذر انضمام ياسر إبراهيم لمعسكر المنتنخب بسبب معاناة اللاعب من الإجهاد.

وشارك ياسر إبراهيم فى 114 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 9093 دقيقة سجل خلالها سبعة أهداف وصنع هدف وحيد وتلقى 11 كارت أصفر، وتوج ياسر إبراهيم مع المارد الأحمر ببطولتين للدورى الممتاز ومثلهم لكأس مصر بجانب لقبين لدورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين وبطولتين للسوبر الافريقى ولقب للسوبر المحلى.

مرت علاقة ياسر إبراهيم بالنادى الأهلى وجماهير بكثير من المنحنيات الصعبة، في ظل تغيير الأجهزة الفنية التى توالت على القلعة الحمراء، حيث عانى ياسر إبراهيم في وقت سابق من إحالة أوراقه إلى دكة البدلاء في وجود السويسري رينية فايلر على رأس الجهاز الفني للأحمر، بل وكاد أن يرحل ياسر إبراهيم أيضاً عن الفريق في ظل عدم قناعة السويسري بإمكانياته، ولم يستسلم ياسر إبراهيم ورفض أن يكون في دور البديل، وأثبت للسويسري أنه جدير بالحصول على الفرصة وعندما حصل عليها أثبت قدراته الحقيقية واحتفظ بالمقعد الأساسي في التشكيل.

ظل ياسر إبراهيم فى التشكيل الأساسي حتى قدوم بيتسو موسيماني إلى تدريب الفريق الأحمر، ومن جديد أحيلت أوراق ياسر ابراهيم إلى الدكة، ليعتمد موسيماني على ثنائية بدر بانون وأيمن أشرف في خط الظهر الأحمر، قبل أن يتعرض بانون لإصابة طويلة ليكون الجنوب أفريقي مجبراً على العودة إلى ياسر إبراهيم الذي لم يخذل الجماهير الحمراء وكان في الموعد أيضاً كعادته.

ومع تولى السويسرى مارسيل كولر مهمة تدريب الاهلى عاد ياسر إبراهيم للجلوس على دكة البدلاء بعدما فضل المدرب السويسرى الاستعانة بالثنائى محمود متولى ومحمد عبد المنعم في خط دفاع الفريق قبل أن يتعرض الثنائى للإصابة وتصبح فرص عودة ياسر إبراهيم للتشكيل الاساسى قوية حال تخلصه من الاجهاد مع عودة المنافسات المحلية.