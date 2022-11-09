شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محترف طائرة الزمالك أندرياس بنزلة برد شديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب محترف فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك أندرياس فيلنيا بنزلة برد شديدة منعته من المشاركة مع فريقه فى لقاء إيسترن كومبانى أمس فى الدورى الممتاز.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره إيسترن كومبانى بنتيجة 3 /0 فى إطار الجولة الثانية بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للكبار.

ونجح الزمالك فى الفوز فى أول مواجهاته بالدورى على الإعلاميين بالمجموعة الأولى.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر مبلغ 5000 جنيه غرامة على الأندية حال منع المحلل التقنى لأى فريق من التصوير فى المباريات.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.