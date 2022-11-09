شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. الاسكواش المصري يفرض هيمنته على القارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض الاسكواش المصري كلمته على القارة الأفريقية، بعدما حققت البعثة المصرية نتائج أكثر من ممتازة خلال بطولة أفريقيا للفرق للرجال والسيدات التي أقيمت في مدينة بولاوايو بزيمبابوي بمشاركة 15 دولة أفريقية.

وتوج منتخب مصر لرجال الاسكواش ببطولة أفريقيا بعد الفوز على جنوب أفريقيا بشوطين مقابل شوط، فيما توج منتخب السيدات باللقب نفسه بعد الفوز على جنوب أفريقيا أيضاً بشوطين مقابل شوط.

وكانت آخر نسخه للبطولة عقدت في 2013 في ناميبيا، وجاءت أسماء البعثة الرسمية لمصر المشاركة في البطولة من إداريين ولاعبين كالتالي:

الإداريين: حسام محمد جاد رجب رئيساً للبعثة، أمنة أحمد ماجد الطرابلسى إدارى البعثة، محمد عثمان محمود زكى القيعى مديراً فنياً للبعثة .

اللاعبات:منه الله وليد حسن المندوه هديه، نور محمد إبراهيم وجيه يوسف، كنزى أيمن صابر سيد.

اللاعبين : خالد محمد لبيب مصطفى، سيف الدين ياسر مصطفى الشناوى، ياسين أيمن شافعى خليل.