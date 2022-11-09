شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف برنامج التدريب قبل نقل التدريبات خارج ملاعب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى تدريباته اليومية اليوم الأربعاء على ملعب "عبد الرحمن أنوس" باستاد الدراويش، استعدادًا لمنافسات الدورى العام بالإضافة إلى كأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة فى أعقاب خوض مباراتين وديتين ضد الرباط والأنوار البورسعيدى ومصر للتأمين.

وقرر الجهاز الفنى للدراويش بقيادة الإسبانى خوان جاريدو، نقل المران بداية من يوم الخميس خارج ملاعب الفريق الرئيسية والفرعية لكسر حالة الملل لدى لاعبيه بجانب إراحة الملاعب لكثرة التدريبات فى الآونة الأخيرة.

وسيؤدى الفريق تدريباته يومى الخميس والجمعة المقبلين على فترة واحدة "صباحية" قبل أن يخوض الفريق مباراتين وديتين يومى 12 و13 نوفمبر الجارى استعدادًا لملاقاة فاركو فى الجولة الـ4 من عمر المسابقة المحلية.