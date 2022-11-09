شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء قرعة الدور التمهيدى لكاس الرابطة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري رابطة الأندية المحترفة المصرية، اليوم، الأربعاء، قرعة الدور التمهيدي لكاس الرابطة في نسخته الثانية، حيث تشارك أندية غزل المحلة وحرس الحدود وأسوان والداخلية فى الدور التمهيدي لبطولة كأس الرابطة، ليصعد فريقان منهما مع الـ14 فريقا الآخرين بالدورى الممتاز ليكتمل دور الـ16 ببطولة كأس الرابطة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم ويشرف عليها عامر حسين، تغيير نظام بطولة كأس رابطة الأندية فى نسختها الثانية، بخروج الفريق الخاسر منذ الدورى التمهيدى للبطولة.

بينما تأتى بداية مباريات بطولة كأس رابطة الأندية من يوم 19 من شهر نوفمبر الجارى أيضا.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية عن مواعيد كأس الرابطة المقرر إقامتها فى النسخة الثانية من تاريخ البطولة، وكان فيوتشر قد توج بالنسخة الأولى، بعد فوزه في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.