شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات مكثفة من الزمالك للونش لمؤازرته عقب جراحة وتر الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولو نادى الزمالك، مع محمود حمدى الونش مدافع الفريق، للاطمئنان على حالته بعد إجرائه جراحة فى وتر الخلفية فى إنجلترا أمس الثلاثاء، والتى تمت بأخدث الأجهزة الطبية من أجل العودة سريعا للملاعب.

وتعرض محمود حمدى "الونش" للإصابة بقطع فى وتر الخلفية خلال مباراة سموحة الأخيرة فى مسابقة الدورى الممتاز، ليقرر الزمالك إجراء العملية فى الخارج.

ومن المتوقع أن يغيب الونش عن الملاعب من 4 غلى 6 أشهر، بعد الجراحة التى خضع لها، وسيبدأ الونش عقب عودته إلى مصر المرحلة الأولى من التأهيل تحت إشراف الدكتور محمد أسامة.

وتتوقف مسابقة الدورى حاليًا بسبب معسكر منتخب مصر المقرر انطلاقه في الفترة من 7 إلى 18 ويتخلله مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.