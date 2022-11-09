شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصل على راحة سلبية ابتداء من اليوم بسبب توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل لاعبو النادى الاهلى على راحة سلبية بداية من اليوم الأربعاء وحتى الاحد المقبل ضمن برنامجه الإعدادى خلال فترة توقف مسابقة الدوري للموسم الحالي، والذى شهد خوض 6 مباريات ما بين دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس السوبر المصرى.

وحدد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى برنامج تحضير الفريق الأحمر خلال فترة توقف الدوري في شهر نوفمبر الجاري لظروف معسكر منتخب مصر، والذى يتخلله مباراة ودية أمام منتخب بلجيكا، حيث تدرب الفريق حتى أمس الثلاثاء قبل الحصول على راحة لمدة 5 أيام قبل العودة للتدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل.

وستكون أول مباراة رسمية للأهلي بعد نهاية التوقف الدولي يوم 27 نوفمبر الجاري أمام المقاولون العرب في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وتوقف الدوري المصري في الفترة الحالية بسبب استضافة مصر لقمة المناخ بالإضافة لفترة التوقف الدولي التي تسبق كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر.

وخاض الأهلي مباراته الأخيرة ضد الداخلية وتفوق بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة من الدوري