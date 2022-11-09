بركات: ندعم قرارات ميكالي في المنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، دعمه الكامل للبرازيلي روجيريو ميكالي، مدرب المنتخب الأولمبي، وعدم السماح لأي شخص بهدم النظام المعمول به في المنتخب.

وكان مصدر كشف لمصراوي عن عن رغبة ميكالي، في رحيل عصام الحضري، مدرب الحراس في المنتخب الأولمبي، وذلك بعد خلاف حدث بينهما مؤخرا.

وقال محمد بركات في تصريحات لقناة "المحور" التليفزيونية: "من اليوم الأول قررنا دعم ميكالي في كل قراراته لأن في النهاية هو من سيتحمل المسؤولية".

وأضاف: "القائمة تضم 22 لاعبا وميكالي قرر بعد اجتماعه مع الجهاز الفني أن تضم 20 لاعبا وحارسي مرمى فقط".

وتابع: "فوجئت بعد ذلك بوجود حالة توتر بسبب رفض عصام الحضري مدرب الحراس قرار ميكالي وإصراره على ضم 3 حراس مرمى".

وأردف: "هذا الأمر أزعجني جدا ونعمل على إيجاد حل سريع لهذه المشكلة، سيتم عقد جلسة في اتحاد الكرة ولن أسمح بوجود أي خلافات داخل المنتخب الأولمبي".

واستمر: "لا يوجد أي اختلاف على مكانة الحضري كأسطورة للكرة المصرية.. لكن الشغل شغل".

وأتم : "نسير مع المنتخب الأولمبي خطوة بخطوة ولن أسمح لأي شخص بهدم النظام الذي نعمل به".