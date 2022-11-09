محمود متولي يوجه ضربة لكولر (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تعرض محمود متولي لاعب فريق النادي الأهلي، للإصابة خلال تواجده في معسكر المنتخب المصري، والذي يستعد لمواجهة منتخب بلجيكا وديًا يوم 18 الشهر الجاري بالكويت.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، كشف عن خروج محمود متولي من حسابات المدرب البرتغالي روي فيتوريا بسبب الإصابة.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إصابة متولي ستجعله يغيب عن الملاعب لفترة لن تقل عن أربعة أسابيع (شهر).

وأضاف المصدر، أن تشخيص إصابة متولي هيّ عبارة عن مزق خفيف وليس شد في العضلة الخلفية.

وأشار المصدر، أن متولي سيغيب عن مباراة المقاولون العرب في دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بجانب لقاء طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري والتي تأتي ضمن الأسبوع الرابع.

واستطاع متولي أن يشارك مع الأهلي في جميع مبارياته منذ بداية الموسم الجديد (2022-2023).

ووفقًا للأرقام، فصاحب الـ29 عامًا شارك في مباراتي الاتحاد المنستيري بدور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وثلاث مباريات من مسابقة الدوري المصري، بجانب مباراة السوبر المصري ضد الزمالك والتي أقيمت مؤخرًا بالإمارات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب، في 27 من الشهر الجاري، ثم مواجهة طلائع الجيش في الثاني من ديسمبر المقبل.