غياب صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ديربي كاونتي

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد ليفربول لمواجهة مضيفه ديربي كاونتي، مساء اليوم الأربعاء، في الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

تقام المباراة على ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء.

وأشارت عدة تقارير صحفية إلى أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، سيقوم بإراحة العديد من اللاعبين الأساسيين في مواجهة ديربي كاونتي، وعلى رأسه محمد صلاح.

وكان صلاح شارك في 20 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 5 أهداف.

وبحسب موقع "90Min" بنسخته الإنجليزية، جاء تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة ديربي كاونتي كالتالي:

حارس المرمى: كاومين كيلير.

خط الدفاع: كالفين رامزي - جو جوميز - ناثانيال فيليبس - كونستانتينوس تسيميكاس.

خط الوسط: كورتيس جونز - ستيفان باجيتش - أليكس أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: فابيو كارفالو - روبرتو فيرمينو - داروين نونيز.