خاص.. وفد رسمي من فيفا وكاف يزور الأهلي الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن هناك وفدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" و"كاف" سيزور مقر النادي الأهلي عصر اليوم الأربعاء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، إن هذه الفترة تشهد دورة دبلوم من جانب "فيفا" في القانون والمنازعات الرياضية.

وأوضح المصدر، أن هذه الدورة افتتحت من قبل الأمين العام لدى "فيفا" فاطمة سامورا في مقر "كاف" بالقاهرة، ويحضرها مسؤولين في الجانب التنفيذي سواء من "كاف" أو "فيفا".

وأشار المصدر، أن إدارة التطوير والتراخيص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اتفقت على تنظيم وفدًا لزيارة مقر النادي الأهلي بالجزيرة في ختام الدبلومة.

وبحسب ما علمه "يلا كورة"، فإن أبرز الشخصيات التي ستزور مقر النادي الأهلي، هم:

- محمد سيادات مدير التطوير والتراخيص في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم

- توباس بوليجير منسق الشؤون القانونية بالاتحاد الدولي

- سيبستيان نوف مدير المشروعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم

- خوان مانويل عضو لجنة الحوكمة والمراجعة بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

- ثيوبو موثلاني المدير التنفيذي لاتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم

- وجدي العوادي الأمين العام للاتحاد التونسي لكرة القدم

- شادي إسكندر المستشار القانوني للاتحاد الإماراتي لكرة القدم

- توماس زيما مدير كرة القدم في الاتحاد الزامبي لكرة القدم

- دانيال زاموران نائب رئيس اللجنة القانونية للاتحاد الروسي لكرة القدم