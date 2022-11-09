شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار الأهلى فى الدوري والكأس قبل فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل لاعبو النادى الاهلى على راحة سلبية بداية من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل ضمن برنامجه الإعدادى خلال فترة توقف مسابقة الدوري للموسم الحالي، والذى شهد خوض 6 مباريات ما بين دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس السوبر المصرى

موعد مباراة الاهلى والمقاولون العرب بكأس مصر

يستعد فريق الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة عصر الأحد 27 نوفمبر الجارى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.