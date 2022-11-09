شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فيوتشر يستضيف أول أغسطس الأنجولي لحسم تأشيرة التأهل بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء، يستضيف فريق فيوتشر، نظيره أول أغسطس الأنجولي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 التكميلي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث فيوتشر عن تأشيرة التأهل في البطولة، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بأنجولا بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

ويكفي فريق فيوتشر التعادل السلبي لحسم تأشيرة التأهل ليحقق إنجازاً هو الأول في مسيرته حيث تعد هذه المشاركة الأولى لفيوتشر في البطولات الأفريقية، بعدما قدم أداءً مميزاً في أول مواسمه بالدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي، وأنهى المسابقة محتلاً المركز الخامس.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، قد عين طاقم تحكيم إيفواري لإدارة لقاء فيوتشر وأول أغسطس، واستقر علي ماهر المدير الفني لفيوتشر على خطة مواجهة بطل أنجولا، والتي ستكون متوازنة بين الدفاع والهجوم، وحذر علي ماهر لاعبي فيوتشر من الاطمئنان إلى نتيجة مباراة الذهاب، خاصة وأن الفريق الأنجولي يمتلك عناصر شابة مميزة.

ومن المقرر أن يستمر علي ماهر في قيادة فيوتشر من خارج الملعب بسبب عدم حصوله حتى الآن على الرخصة التدريبية "A"، حيث أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن إدارة النادي تسعى جاهدة لإنهاء تلك الرخصة في أقرب وقت.

ومن المقرر أن يخوض فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى، سعد سمير، محمود مرعى، جوناثان نجويم، عمر كمال عبد الواحد، محمود رزق، ناصر ماهر، مهند لاشين، أيمن الصفاقسى، كريم نيدفيد، مصطفى البدري.