شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة أرسنال ضد برايتون في كأس الرابطة الإنجليزية اليوم الأربعاء 9_11_202 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستضيف فريق أرسنال نظيره برايتون في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب الإمارات في العاصمة لندن.

حيث يدخل أرسنال مباراة اليوم منتشيًا بالفوز الهام على تشيلسى مطلع الأسبوع الجارى في الدورى الإنجليزى والحفاظ على صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن مانشستر سيتى حامل اللقب.

وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن الحفاظ صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وحظوظ فريقه في المضي قدما وإحراز اللقب في نهاية الموسم، قائلا: "يفعل مانشستر سيتي ما يفعله منذ ست سنوات، إنه أفضل فريق في العالم، مع أفضل مدرب في العالم. لقد اتخذنا خطوة أخرى ضد منافس صعب حقًا وأقنعنا أنفسنا بأننا قادرون على القيام بذلك".

ومن المتوقع أن يجرى أرتيتا تعديلات على تشكيل فريقه أمام برايتون اليوم، وأبرزها تواجد محمد الننى نجم منتخبنا الوطنى في وسط ملعب المدفعجية على أن يبدأ اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: ترنر

الدفاع: سيدريك، هولدينج، جابرييل، تيراني

الوسط: النني، لوكونجا

الوسط الهجومى: ماركينوس، فييرا، نيلسون

الهجوم: نيكيتياه

وستكون باقى مباريات اليوم في الكأس لأندية الدورى الممتاز كالتالى..

مانشستر سيتي × تشيلسي

نوتينجهام فوريست × توتنهام

نيوكاسل × كريستال بالاس

ولفرهامبتون × ليدز يونايتد

ليفربول × ديربي كاونتي

وست هام × بلاكبيرن

ساوثهامبتون × شيفيلد وينزداي