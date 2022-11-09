شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة ليفربول ضد ديربي كاونتي اليوم الأربعاء 9_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي لبفربول ضد ديربي كاونتي في كأس الرابطة الإنجليزية 2023.



◄ ما هو موعد مباراة مباراة ليفربول ضد ديربي كاونتي في كأس الرابطة؟

حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة قوية أمام نظيره نادي ديربي كاونتي مساء اليوم الأربعاء التاسع من نوفمبر الحالي 2022، في كأس الرابطة الإنجليزية 2023.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.



◄ ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ديربي كاونتي في كأس الرابطة؟



وتنقل مباريات كأس الرابطة الإنجليزية عبر قنوات بين سبورتس القطرية الناقل الحصري والوحيد لاذاعة مباريات كأس الرابطة.



التردد (ميجا هرتز) 11013 – 11054 – 12604



معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

