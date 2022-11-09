شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم الأربعاء 9_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحتضن ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي، والتي تقام ضمن منافسات الدور الثالث لموسم 2022-23 من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

مانشستر سيتي يأمل في أن يبدأ البطولة بقوة، خاصة بعد أن خسر في الموسم الماضي اللقب الذي احتفظ به بين 2017 و2021، حين حقق فريق المدرب بيب جوارديولا اللقب في أربعة مواسم متتالية.

أما تشيلسي، والذي يعاني على مستوى الدوري الإنجليزي، فيرى أن مواجهة مانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين قد تكون فرصة مثالية لفريق المدرب جراهام بوتر من أجل تحسين أوضاعه، ومحاولة تحقيق لقب في الموسم الحالي.

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 2022-2023؟



موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدور الثالث من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين 2022-23 هو اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 2022-2023؟



شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمسابقة كأس الرابطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستذاع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي عبر شاشتها.