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بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم الأربعاء 9_11_2022

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحتضن ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي، والتي تقام ضمن منافسات الدور الثالث لموسم 2022-23 من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

 

مانشستر سيتي يأمل في أن يبدأ البطولة بقوة، خاصة بعد أن خسر في الموسم الماضي اللقب الذي احتفظ به بين 2017 و2021، حين حقق فريق المدرب بيب جوارديولا اللقب في أربعة مواسم متتالية.

أما ، والذي يعاني على مستوى ، فيرى أن مواجهة مانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين قد تكون فرصة مثالية لفريق المدرب جراهام بوتر من أجل تحسين أوضاعه، ومحاولة تحقيق لقب في الموسم الحالي.

 

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 2022-2023؟


موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدور الثالث من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين 2022-23 هو اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

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وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت .

 

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 2022-2023؟

 


شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمسابقة كأس الرابطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستذاع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي عبر شاشتها.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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