تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية

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القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر بقيادة البرتغالى روي فيتوريا اليوم الأربعاء تدريباته بمعسكره والذى انطلق صباح الاثنين الماضى ويتخلله ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وبلجيكا على القنوات الرسمية لدولة الكويت، بالإضافة لشبكة قنوات أون تايم سبورت. موعد مباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية يواجه منتخب مصر نظيره البلجيكى فى مباراة ودية يوم 18 نوفمبر الجاري بدولة الكويت، فى آخر مواجهة لبلجيكا قبل المشاركة في كأس العالم 2022 المقامة فى قطر، وتقام الودية على ملعب "جابر الأحمد " فى الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية

وتعد المواجهة تجربة مهمة لروي فيتوريا للوقوف على قوة المنتخب أمام أحد أقوى منتخبات العالم، قبل مواجهتي مالاوي في شهر مارس المقبل، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

استبعاد محمود متولى من معسكر الفراعنة أثبتت الأشعة التي خضع لها محمود متولي، لاعب منتخب مصر، إصابته بشد في العضلة الخلفية بعد شعوره بآلام في العضلة، ليتم استبعاد متولي من معسكر المنتخب، وعدم لحاقه بودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري.