شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستضيف نيجليك بطل النيجر في إياب دور الـ 32 مكرر بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف اليوم، الأربعاء، فريق بيراميدز نظيره نيجيليك بطل النيجر في إياب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب في نيامي عاصمة النيجر بفوز صاحب الأرض بهدف دون مقابل.

تقام مباراة بيراميدز ونيجليك في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، بعد قرار إدارة بيراميدز بإغلاق ملعب الدفاع الجوي للانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وزراعة البذرة الشتوية بالملعب، ويدير المباراة طاقم حكام من مالي بقيادة الحكم بابو تراوري، ويعاونه موديبو ساماكي المساعد الأول، وأمادو بيلي المساعد الثاني، وإبراهيما كيتا الحكم الرابع، ويراقب المباراة أحمد مويجي، من تنزانيا، ويراقب الحكام جيروم إيفونج من الجابون، والدكتور محمد سلطان من مصر لمتابعة إجراءات فيروس كورونا.

من جانبه تحدث اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز مع لاعبى فريقه، حول ضرورة العمل على حسم المباراة من بدايتها عدم الانتظار للشوط الثانى، حتى لا يشعر لاعبى فريق نيجليك بإنهم اقتربوا من حصد بطاقة التأهل ويستبسلوا في الدفاع عن مرماهم مما يزيد المباراة صعوبة.

وشدد المدير الفني لبيراميدز على التركيز طوال شوطى المباراة حتى لا يستقبل بيراميدز هدفًا يزيد صعوبة المباراة ويأزم موقف الفريق، الأمر الذى قد يؤدى لإقصاء الفريق السماوى من بطولة الكونفدرالية، كما منح جونياس تعليمات خاصة لخط الدفاع وحارس المرمى لعدم ارتكاب أخطاء أمام أو داخل منطقة الجزاء.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: وليد الكرتى - بلاتي توريه - رمضان صبحي – عبد الله السعيد - مصطفى فتحي، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.