شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف اليوم تدريباته بعد راحة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستـأنف فريق الإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو تدريباته اليوم الأربعاء بعدما حصل اللاعبيه على راحة سلبية أمس الثلاثاء من التدريبات الجماعية في أعقاب خوض وديتين مؤخرًا.

وكان الدراويش قد فاز على الرباط والأنوار البورسعيدي ومصر للتأمين خلال التجارب الودية ضمن برنامج الإستعداد لاستكمال مشوار الفريق المحلي وخوض النسخة الثانية من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وفضل الجهاز الفني للفريق، منح لاعبيه راحة قصيرة لمدة 24 ساعة من أجل التقاط الأنفاس وتجنب تعرضهم للإرهاق البدني.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي يستعد فى الوقت الحالي لمواجهة فاركو السكندري والتى تم تحديدها يوم 23 نوفمبر الجاري على ملعب الإسكندرية فى تمام الساعة الخامسة مساءً.