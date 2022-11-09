شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يواجه البنك الأهلي وديًا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق حرس الحدود تحت القيادة الفنية لمدربه أحمد أيوب، نظيره فريق البنك الأهلي الذي يقوده خالد جلال، وديًا، اليوم الأربعاء على استاد اتحاد الشرطة الرياضي ضمن استعدادات الفريقين للدوري الممتاز.

ويترقب الجهاز الفني لفريق حرس الحدود، قرعة الدور التمهيدي لكأس الرابطة والمقر إقامتها 9 نوفمبر الجارى، لوضع خطة زمنية للاستعداد للبطولة التى يطمح الحرس للتتويج بها.

ويرى الجهاز الفني للحرس أن البطولة فرصة متاحة لعودة الحرس مرة أخرى لمنصات التتويج، حيث إن معظم الفرق الكبرى تخوضها بالصف الثاني من اللاعبين.

من ناحيته أبدى أحمد أيوب المدير الفني لفريق الكرة بنادي حرس الحدود رضاه عن المستوى الطيب الذى ظهر علية اللاعبين خلال مواجهته مع سموحة الماضية ببطولة الدوري العام والتى انتهت بالتعادل السلبي، موضحا ان اللاعبين نفذوه تعليمات الجهاز الفني ونجحوا في مجاراه فريق كبير بحجم سموحه.

واضاف المدير الفني للحرس، ان الفترة القادمة ستشهد تحسن في نتائج الفريق بعد تحقيق الانسجام بين اللاعبين مؤكدا انه يبذل مجهودا كبيرا مع جهازه الفني المعاون من اجل تحقيق طموحات النادي.