شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعود إلى التدريبات بعد انتهاء الراحة بمعسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الأربعاء، فريق المصري تدريباته، استعداداً لاستئناف المباريات، وكان إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، قد منح لاعبي الفريق، راحة سلبية لمدة 24 ساعة، وذلك خلال معسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة والمقرر امتداده لنحو أسبوعين.

واطمأن الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة إيهاب جلال، على جاهزية أحمد مسعود حارس مرمى الفريق، والذى شارك بالأمس فى المباراة الودية التى جمعت المصرى والداخلية فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدورى العام، وانتهت بفوز المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتأتى مشاركة مسعود فى اللقاء لأول مرة بعد غياب استمر لـ6 أشهر بسبب تعرضه لحادث سير فى وقت سابق، قبل أن يخضع اللاعب لـ3 عمليات جراحية ويخوض فترة إعداد مع الفريق ليعود إلى المشاركة.

وخاض النادى المصرى مباراتين وديتين خلال معسكره المقام حالياً بالقاهرة، حيث خسر فى الأولى أمام فريق القناة بهدف نظيف، وفاز فى الثانية على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يخوض المصرى مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة داخل معسكره، حيث يلتقى يوم الأحد الثالث عشر من نوفمبر مع فريق حرس الحدود، وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام سيراميكا.