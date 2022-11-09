شكرا لقرائتكم خبر عن استاد الدفاع الجوي يحتضن معسكر نوفمبر لمنتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر على إقامة معسكر المنتخب الذي ينطلق غدا الخميس على استاد الدفاع الجوي.

وينطلق معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2003 يوم الخميس المقبل، استعدادا لخوض بطولة أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر في فبراير القادم.

واتفق مسئولو اتحاد الكرة مع نظرائهم في الاتحاد البنيني على تنظيم وديتين لمنتخب الشباب أمام بنين في معسكر شباب الفراعنة الذي ينطلق الخميس المقبل استعدادا لبطولة أمم إفريقيا للشباب.

ويسعى منتخب الشباب وجهازه الفني بقيادة محمود جابر، إلى الوقوف على القائمة التي تشارك في بطولة الأمم المقبلة والتي يأمل الفراعنة في التتويج بها بعد المستويات الكبيرة التي ظهر بها المنتخب خاصة في بطولة العرب للشباب.

وكان منتخب الشباب قد حصل على وصافة البطولة العربية التي أقيمت في السعودية، حيث خسر وقتها من المنتخب السعودي بركلات الترجيح.