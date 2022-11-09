شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا اليوم الأربعاء تدريباته استعداداً لخوض تحديات عديدة خلال الفترة المقبلة سواء بالدوري أو كأس مصر.

ويرغب فريق الزمالك في الفوز بالكأس نسخة 2022 للجمع ما بين الدوري والكأس، وذلك للموسم الثاني على التوالي، حيث جمع الزمالك في موسم 2021 ما بين الدوري والكأس، بينما فقد السوبر أمام الأهلي .

موعد مباراة الزمالك والمصرى بكأس مصر يواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى دور الثمانية لكأس مصر فى الخامسة مساء السبت 26 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصرى للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي.

موعد مباراة الزمالك والمصرى بالدوري ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء الخميس 1 ديسمبر المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية. القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصرى وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدوري وكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.