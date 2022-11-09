شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يراقب مباراتي بيراميد وفيوتشر بالكونفدرالية قبل انضمام لاعبيهم للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر البرتغالي فيتوريا انتهاء بيراميدز وفيوتشر من مباراتهم في الكونفدرالية اليوم الأربعاء، قبل اعلان قائمة الأسماء التي وقع عليها الاختيار للمعسكر، على أن ينضم هؤلاء اللاعبين للتدريبات غدا الخميس.

ويستضيف فريق فيوتشر المصري مساء اليوم الأربعاء القادم، فريق بريميرو دي اوجوستو الأنجولي، في إياب مباريات دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية موسم 2023/2022.

في حين يضرب فريق بيراميدز المصري موعداً نارياً أمام فريق جمعية نيجيليك بطل النيجر، اليوم الأربعاء، في المباراة التي تقام على أرضية ملعب "ستاد القاهرة الدولي".

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا استدعاء ياسر إبراهيم مدافع النادى الأهلى لمعسكر الفريق المقام حاليًا بالقاهرة، فى إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجارى، بعد أن أثبتت الأشعة إصابة محمود متولى مدافع الأهلى بشد فى العضلة الخلفية استدعت خروجه من معسكر المنتخب.