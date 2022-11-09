شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه العامرية اليوم وديا استعدادا لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سموحة بقيادة طارق العشرى، فريق العامرية أحد أندية القسم الثالث، في مباراة ودية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها 2 ديسمبر المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

واتفق سموحة على مواجهة فريق العامرية أحد أندية القسم الثالث يوم 9 نوفمبر الجارى، ومواجهة فريق الحمام أحد أندية القسم الثانى يوم 10 نوفمبر الجارى، استعدادا لاستئناف بطولة الدورى.

وسقط سموحة فى فخ التعادل مع حرس الحدود سلبيا، في المباراة التى جمعتهما، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصرى.

ويسعى العشرى لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق، بعدما فشل الفريق في تحقيق أي فوز هذا الموسم، حيث بدأ سموحة مباريات الدوري بالهزيمة أمام الزمالك بهدفين نظيفين، قبل التعادل مع البنك الأهلى وحرس الحدود، ليحصد الفريق نقطتين فقط من 9 نقاط متاحة، وهو الأمر الذي يرفضه طارق العشرى الذي يطمح في المنافسة على المربع الذهبي هذا الموسم.